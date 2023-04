"Daisy Jones and The Six" : l’envoûtante série rock de Prime Video

Leur plus grande performance sera la dernière. Vingt ans plus tard, ils se décident à raconter face caméra ce qui s’est vraiment passé et rembobinent leur histoire avec le spectateur. Les premières minutes de Daisy Jones and The Six donnent le ton d’une série qui, durant dix épisodes, s’attache à relater le parcours cabossé d’icônes fictives de la musique des années 70. De la route semée d’embûches vers le succès à l’implosion en pleine gloire.

Dans le garage familial, Graham Dunne forme avec ses amis un groupe que rejoint rapidement son aîné Billy derrière le micro. Les Dunne Brothers s’étoffent et deviennent The Six. Parti à Los Angeles pour faire carrière, le groupe voit sa trajectoire bouleversée par leur rencontre avec Daisy Jones, une jeune femme pleine d’ambition à la plume rare. Leurs routes se sépareront un soir d’octobre 1977 après un ultime concert à Chicago. Mais à qui la faute ?