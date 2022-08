"Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir" est-elle une série à la hauteur de ses ambitions ?

À l’image de House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, Les Anneaux de pouvoir s’appuie sur un casting de 22 personnages réguliers, miroirs de la société. Certains elfes sont noirs, tout comme certains Piévelus, les ancêtres des Hobbits. Et alors, nous direz-vous ? Certains internautes s’en sont agacés avant même d’avoir découvert la série. Patrick McKay, l’autre showrunner, balaie les critiques sur la diversité d’une main en déclarant que lui et son co-showrunner sont simplement "des humains contemporains". "Nous étions déterminés à rendre la série intemporelle. Nous voulions que cela ne ressemble pas à 2022. Nous voulions que cela ressemble aux livres, quelque chose qui ne prendrait pas une ride dans 70 ans", insiste-t-il. Et sur ce point, le pari est réussi.