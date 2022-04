"LOL : qui rit, sort !" : Audrey Fleurot s’offre une parenthèse comique avant le retour de "HPI"

Et si c’était ça, le secret de la victoire ? Deux acteurs, Julien Arutti et Alexandra Lamy, s’étaient partagés le trophée de la première saison. "Ils n’ont pas d’humour, c’est pour ça. Ils ne rient pas aux blagues", les taquine Philippe Lacheau. La star de la sitcom Un gars, une fille y voit plutôt "une question de concentration" liée à leur métier. "On nous a appris à jouer et à ne pas rire pour ne pas foutre en l’air l’impro de l’autre. C’est aussi une école. Et l’humoriste, je pense qu’il peut se permettre de rire de ce qu’il fait. Ils ont plus l’habitude d’accompagner le rire", estime-t-elle. Avant d’insister sur le fait qu’il "faut se méfier de tout le monde" dans ce jeu. La preuve : on n’aurait jamais deviné le nom du premier sortant. On vous parie que vous non plus.