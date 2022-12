"Harry et Meghan" sur Netflix : les coulisses du "Megxit" et une charge virulente contre William et Charles

La deuxième partie s'attache à montrer comment Harry et Meghan, ce couple si moderne, aurait permis, grâce à sa popularité, à la Monarchie britannique d'entrer dans une nouvelle ère. "Tous dans ce système, que ce soit ma famille, le personnel, les équipes de communications, tous sont passés à côté d'une immense opportunité avec ma femme, et jusqu'où ça ira sur le plan international", se désole Harry qui accuse ouvertement la famille royale de les avoir torpillés via les tabloïds parce qu'ils faisaient de l'ombre à William et Kate.