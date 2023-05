Loin des fastes du couronnement, Meghan Markle reçoit un prix pour son engagement féministe

Elle est montée sur scène au rythme de "Girl on Fire", le tube d’Alicia Keys. Un clin d’œil à sa tenue – une robe bustier couleur or - mais surtout à sa volonté de fer qui lui a valu d’être récompensée. Ce lundi 16 mai, Meghan Markle a fait partie des lauréates des Women of Vision Awards organisés à New York par la Ms. Foundation, une organisation militant depuis 50 ans pour les droits des femmes, notamment les femmes de couleur, aux États-Unis.