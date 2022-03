La princesse Charlène enfin de retour à Monaco pour "poursuivre sa convalescence"

Charlène, qui a fêté ses 44 ans sans le prince Albert et leurs jumeaux Jacques et Gabriella en janvier, "est heureuse d’avoir retrouvé sa famille et ses proches". "Les prochaines semaines vont lui permettre de se rétablir complètement avant de pouvoir reprendre progressivement ses activités officielles", poursuit le palais cité par Monaco Matin. "Dès que sa santé le lui permettra, ce sera avec joie que la princesse partagera à nouveau des moments privilégiés de convivialité avec les Monégasques qui lui ont tant manqué", ajoute le texte. L’ancienne nageuse avait notamment manqué la fête nationale en novembre et les festivités de la Sainte Dévote, la patronne de la principauté, fin janvier.