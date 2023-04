Privée de couronnement, Sarah Ferguson prend la défense du prince Andrew à la télévision

Enfin débarrassée de ses vieux démons, la plus sulfureuse des ex-belles-filles d’Elizabeth II est désormais invitée à la télévision pour parler de sa nouvelle carrière d’autrice à succès. Sauf qu’entre deux questions sur son deuxième roman, la sexagénaire n’échappe pas à celles sur son ex-mari qui n'a plus de fonctions officielles depuis bientôt quatre ans.

Ce lundi, elle a rappelé que le duc d’York était "un homme si bon, gentil et bon", "un très bon grand-père" pour les enfants de leurs filles les princesses Beatrice et Eugenie. "Je crois que les projecteurs doivent le quitter pour le laisser avancer dans sa vie et se reconstruire", souligne-t-elle. Des mots qui rappellent ceux prononcés début mars lors d’un évènement organisé à New York par le magazine Glamour.