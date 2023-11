Prix Goncourt 2023 : qui va décrocher le Graal des prix littéraires ?

Des quatre, c’est clairement le plus "capé", même s’il n’a jamais remporté de récompense majeure jusqu’ici. Ecrivain et éditeur Eric Reinhardt, 58 ans, est l’auteur de Cendrillon, La Chambre des Epoux ou encore L’Amour et les forêts, porté à l’écran cet année par Valérie Donzelli avec Virginie Efira et Melvil Poupaud. Des romans psychologiques qui auscultent les travers de nos contemporains dans un style mélancolique et sophistiqué qui peut parfois s’avérer déroutant.