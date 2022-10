Harvey Weinstein "n’est ni Brad Pitt, ni George Clooney" : la drôle de défense de son avocat au procès

"Regardez mon client !", a-t-il lancé en désignant Harvey Weinstein, 71 ans, assis dans un fauteuil roulant, et amaigri depuis qu’il purge une peine de 23 ans de prison consécutive à sa première condamnation pour viol et agression sexuelle, à New York, au printemps 2020. "Ce n’est ni Brad Pitt, ni George Clooney. Vous pensez que ces femmes magnifiques auraient couché avec lui parce qu’il est sexy ? Non, c’est parce qu’il est puissant."

Sûr de lui, l’avocat a ensuite expliqué que Hollywood a beaucoup changé depuis l’époque où l’accusé collectionnait les Oscars. "Le sexe était une marchandise pour les hommes riches et puissants comme mon client", a-t-il plaidé à propos de la "promotion canapé", également décrite comme du "sexe transactionnel". "Ce n’était peut-être pas agréable, et désormais embarrassant. Mais tout le monde le faisait. Il le faisait. Elles le faisaient".