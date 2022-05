Qui est Camille Vasquez, l'avocate brillante et pugnace de Johnny Depp ?

Diplômée de l'université de Californie du Sud puis de la Southwestern Law School, Camille Vasquez a jusqu'ici fait un parcours sans faute. Après avoir travaillé au sein d’un cabinet à Los Angeles, elle est désormais associée chez Brown Rudnick, la firme qui défend Johnny Depp. Spécialisée dans les "conseils sur la stratégie médiatique pendant les périodes de forte pression", comme le précise le groupe, elle a également été récompensée en 2021 par le prix "Ones to Watch : The Best Lawyers in America".