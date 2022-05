Procès Amber Heard vs Johnny Depp : la sœur de l'actrice raconte une nuit de violence

Au-delà du récit de cette sombre nuit, la sœur d'Amber Heard a aussi raconté le rapport compliqué de Johnny Depp à l'alcool et à la drogue. "Quand il était sobre, c’était merveilleux, quand il ne l’était pas, c’était terrible", a-t-elle affirmé. Et d'ajouter : "S'il se droguait ou s'il buvait, il y avait toujours une dispute." Mais le témoin ne s'est pas arrêté là dans le portrait au vitriol de la star, décrivant aussi sa lente prise de pouvoir sur la vie de sa sœur.

Selon elle, il était courant qu'il demande au styliste de l’actrice de choisir ses tenues de gala, lesquelles devenaient, avec le temps, "de plus en plus conservatrices". Il lui arrivait même de s'opposer à ce qu'elle accepte certains rôles, et il refusait qu’elle dispose d'un code secret pour accéder à son téléphone portable. Une lente destruction mentale qui aurait fini par avoir des conséquences réelles sur le physique d'Amber Heard qui "pesait 45 kg toute mouillée" et "avait le visage émacié" lorsqu'elle a finalement demandé le divorce, en 2016.