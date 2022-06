VIDÉO - "Je me suis sentie moins qu’humaine" : Amber Heard dit avoir été "humiliée" par les fans de Johnny Depp

Elle n’oubliera jamais. Dans un nouvel extrait de sa première interview accordée à la chaîne NBC depuis sa défaite judiciaire, Amber Heard évoque le comportement des fans de Johnny Depp à son égard durant le procès qui s’est déroulé durant six semaines au tribunal de Fairfax, en Virginie.

"Tous les jours je passais devant trois ou quatre, parfois six pâtés de maison de gens qui tenaient des panneaux sur lesquels était écrit ‘Brûlez la sorcière !’ ou ‘Mort à Amber !’", raconte la comédienne de 36 ans, condamnée à 10 millions de dommages et intérêts pour s’être décrite comme une victime de violences conjugales en 2018 dans le Washington Post.

"Au bout de trois semaines et demi, j’ai témoigné et j’ai vu cette salle d’audience bondée, remplie de fans du Capitaine Jack Sparrow. C’est la chose la plus humiliante et la plus horrible que j’aie jamais vécue. Je ne m’étais jamais sentie à ce point privée de mon humanité. Je me sentais moins qu’humaine."