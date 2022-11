Aya Nakamura et son ex-compagnon jugés pour violences réciproques

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 août, la police locale intervient une première fois vers 01h45 sur fond de tensions, retrace cette source. Ils trouvent la chanteuse connue pour ses tubes planétaires dont Djadja et Jolie nana à l'extérieur du pavillon, le producteur à l'intérieur. Mais à ce stade, "il n'y a pas de notion de violences", précise-t-elle, indiquant que la police quitte ensuite les lieux.

Plus tard dans la nuit, Aya Nakamura revient sur place accompagnée de deux amis, expliquant vouloir récupérer des affaires, poursuit la source proche de l'enquête. Disant craindre pour sa sécurité, Vladimir Boudnikoff prévient alors la police qui se déplace une seconde fois et interpelle la chanteuse et ses amis. Placée en garde à vue, l'interprète aux disques d'or affirme avoir subi des violences de la part de son conjoint. Celui-ci est à son tour mis en garde à vue le dimanche matin.