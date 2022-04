Procès de Johnny Depp : la santé mentale d'Amber Heard attaquée par les avocats

À la barre, l’experte a expliqué que les patients qui souffrent de cette maladie mentale, qui se caractérise par une instabilité affective et émotionnelle importante, peuvent "réagir violemment" et avoir "des comportements abusifs envers leurs partenaires". Cette analyse vient soutenir la thèse selon laquelle c’est Amber Heard qui était à l’origine des disputes dont on a pu entendre de nombreux enregistrements audio. Selon l’experte, la menace de poursuites légales serait même une forme de "violence administrative" régulièrement employée par les patients à l’encontre de leur conjoint.

Le diagnostic est-il pour autant impartial ? Mardi, les avocats d’Amber Heard n’ont pas manqué de remarquer que Shannen Curry, malgré son CV bien rempli et ses 15 ans d’expérience, avait été engagée par la défense de Johnny Depp. Et dans des circonstances particulières puisqu’elle a dîné au domicile de la star et son staff, ce qui constituerait une irrégularité manifeste. C’était un simple "entretien d’embauche" selon la jeune femme qui a assuré se baser sur "des faits scientifiques".