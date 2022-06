Amber Heard va-t-elle vraiment verser 10 millions de dollars à Johnny Depp ?

Pour l’acteur, dont la fortune était estimée à plus de 600 millions de dollars il y a encore quelques années, la victoire est surtout symbolique, quand bien même il a expliqué que les accusations de violences conjugales lui ont coûté plusieurs contrats juteux. Et certains estiment qu’il ne devrait pas en rajouter. "En terme d’image, ce ne serait pas idéal qu’il réclame agressivement l’exécution du jugement’, observe Emily D. Baker, une juriste interrogée par le magazine People.

S’il veut tourner la page pour de bon, Johnny Depp aurait même tout intérêt à s’épargner un second procès et tout le déballage médiatique qui va avec. D’autant plus qu’en dépit du soutien qu’il a reçu de la part de ses fans sur les réseaux, le parfum de soufre qui l’entourait avant le procès ne s’est pas dissipé. En attendant de retrouver la confiance des studios américains, c’est en France qu’il va relancer sa carrière à court terme puisqu’il incarnera Louis XV dans Jeanne du Barry, le nouveau film de Maïwenn dont le tournage doit débuter en juillet.