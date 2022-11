Procès en diffamation : finalement, Johnny Depp veut faire payer le maximum à Amber Heard

Il ne veut pas lâcher un centime. Le 1er juin dernier, Johnny Depp remportait son procès en diffamation contre Amber Heard, condamnée à lui verser 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Une victoire très symbolique qui a fait la Une des médias du monde entier. On se rappelle moins que le même jour, l’acteur lui-même a été condamné à verser 2 millions de dollars à son ex-épouse. Le jury populaire avait en effet estimé que l'un de ses avocats, Adam Waldman, avait tenu des propos diffamatoires dans la presse anglaise en qualifiant les allégations de violences sexuelles d’Amber Heard de "coup monté".

Si l'actrice a rapidement annoncé son intention de faire appel, Johnny Depp semblait vouloir tourner la page, plusieurs spécialistes du dossier estimant même qu’il pourrait même renoncer à faire payer la jeune femme. Six mois plus tard, la star de Pirates des Caraïbes vient de prendre une décision inattendue puisqu’il a décidé de faire appel de sa propre condamnation. Et donc d'obliger Amber Heard à lui verser l'intégralité des 10 millions de départ.