Procès Johnny Depp-Amber Heard : les célébrités réagissent au verdict

Plusieurs célébrités ont réagi au verdict, attendu depuis plus de six semaines, du procès en diffamation qui opposait l'ancien couple de célébrités s'accusant mutuellement de violences conjugales et sexuelles sur fond de drogues et d'alcool. Si les deux acteurs ont été reconnus coupables de propos diffamatoires, le montant des dommages-intérêts que devra verser Amber Heard à Johnny Depp est bien plus élevé.

L'affaire divisait déjà, depuis son lancement, les communautés de fan, de féministes et les personnalités publiques, chacun apportant son appui à l'un ou à l'autre sur les réseaux sociaux. Quelques heures après l'annonce, plusieurs célébrités ont déjà exprimé leur choc ou leur joie face à la décision des jurés du tribunal de Fairfax, en Virginie.