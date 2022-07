Procès Johnny Depp : Amber Heard fait appel du verdict pour "que justice soit rendue"

Du côté du clan Depp, on affronte ce nouvel épisode plutôt sereinement. "Le jury a écouté la longue liste de preuves présentées pendant les six semaines de procès. Il est parvenu à un verdict clair et unanime, montrant que la défense elle-même avait diffamé Monsieur Depp à plusieurs occasions. Nous sommes confiants que notre dossier et ce verdict resteront inchangés", insiste un porte-parole de l’acteur. Ce dernier, actuellement en France pour le tournage du prochain film de Maïwenn, apprend la langue de Molière entre deux prises et chantera à l’Olympia avec son ami Jeff Beck, la semaine prochaine.