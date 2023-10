Procès d'Isabelle Adjani pour fraude fiscale : 18 mois de prison avec sursis requis contre l'actrice

La présidente a longuement retracé, dans une salle presque vide, l'enquête ouverte en 2016 après l'apparition du nom d'Isabelle Adjani dans les Panama Papers. Des révélations qui n'ont finalement mené à aucune poursuite, mais mis au jour d'autres soupçons. "Sa célébrité n'a été ni une raison supplémentaire ni un obstacle aux poursuites. Avant d'être une personnalité publique, elle est une citoyenne soumise à des devoirs", a souligné le procureur financier en commençant son réquisitoire.

Selon le magistrat, Isabelle Adjani "a cherché, de façon assez systématique, à diminuer son imposition entre 2013 et 2017 et, au lieu de faire légalement des économies sur son train de vie (...) elle a choisi de faire illégalement des économies sur ses impôts". Pour l'accusation, l'actrice avait bien son foyer principal, son activité professionnelle et ses centres d'activités économiques en France, et non au Portugal, en 2016 et 2017. Elle aurait donc dû payer 236.000 euros d'impôt sur le revenu dans l'Hexagone.