Procès Johnny Depp : 130 personnalités condamnent "l’humiliation publique" d’Amber Heard

C’est un procès qui a déchaîné les passions. Le 1er juin dernier, Amber Heard était reconnue coupable de diffamation envers Johnny Depp à Fairfax, en Virginie, suite à la parution dans le Washington Post d’une tribune dans laquelle elle se présentait comme une survivante de violences conjugales. Sans attendre le verdict, les partisans de la star de Pirates des Caraïbes s’étaient déchaînés sur les réseaux sociaux à l’encontre de la jeune femme. Rien que sur TikTok, le hashtag #JusticeForJohnnyDepp a totalisé plus de 16 milliards de vues, les internautes s’amusant à détourner et/ou parodier les propos de son ex-épouse à la barre.

Cinq mois plus tard, 130 personnalités américaines viennent de publier une lettre ouverte pour "condamner l’humiliation publique" d’Amber Heard, silencieuse depuis l’interview choc où elle a réitéré ses accusations. Parmi elles, des activistes, des universitaires, des médecins et quelques professionnels du spectacle comme la réalisatrice Amy Ziering et l’actrice Constance Wu. Toutes se disent "profondément interpellés" par le verdict de ce procès au cours duquel "le dénigrement et le harcèlement en ligne" à l’encontre de l’actrice et de ses soutiens ont atteint "une ampleur et une violence inédites".