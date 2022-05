Procès Johnny Depp vs Amber Heard : Courtney Love se souvient du jour où l'acteur lui a sauvé la vie

Courtney Love raconte également que Johnny Depp avait été très présent pour sa fille, Frances, à qui il a écrit une longue lettre pour son 13e anniversaire. "Quand j'étais sous crack et que Frances devait en souffrir avec tous ces travailleurs sociaux, Johnny lui a écrit une lettre de quatre pages qu'elle ne m'a jamais montrée", a-t-elle poursuivi, révélant également que l'ex-compagnon de Vanessa Paradis avait envoyé des limousines à l'école de l'adolescente pour qu'elle et tous ses amis aillent voir au cinéma Pirates des Caraïbes. "Je n'ai jamais vu un des Pirates des Caraïbes, mais Frances les aimait. Vous savez, elle m'a dit quand elle avait 13 ans : 'Maman, il m'a sauvé la vie.' Et elle l'a répété".