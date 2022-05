Procès Johnny Depp vs. Amber Heard : ces deux femmes qui pourraient enterrer les espoirs de l’acteur

Whitney Henriquez aura peut-être plus de mal à convaincre les jurés. Amber Heard n’hésite pas à la décrire comme "sa partenaire de crime" et sa crédibilité risque d'être mise à mal, d'autant plus que sa consommation de drogue à l'époque des faits n'est un secret pour personnes. Les avocats de Johnny Depp n'hésiteront pas, également, à ressortir une étrange vidéo, déjà présentée à Londres. Dans un extrait d’une obscure émission de téléréalité, une amie de Whitney constate des blessures sur son visage et sur son corps et cette dernière laisse entendre qu’elle a été frappée par… sa propre sœur.