"Ça a changé ma vie" : en larmes, Amber Heard livre sa version des premiers coups de Johnny Depp

Amber Heard raconte qu’ils étaient sur le canapé, en train de discuter. Johnny Depp buvait, ils fumaient des cigarettes. Elle l’a interrogé sur l’un des tatouages sur son bras, un Winona Forever – pour son ex Winona Ryder - transformé en Wino Forever – "Alcoolo pour toujours". "J’ai cru qu’il plaisantait donc j’ai ri. Et il m’a giflée. Et j’ai ri… J’ai ri parce que je ne savais pas quoi faire d’autre. Je me suis dit que ça devait être une blague (…) et qu’il allait aussi se mettre à rire et me dire que c’était une blague. Mais il ne l’a pas fait. Il m’a dit : 'Tu trouves ça drôle, salope ? Tu te crois drôle, salope ?' Et il m’a giflée à nouveau", détaille-t-elle. Elle n’a rien dit, n’a pas réagi. Avant de se prendre une troisième gifle, plus forte encore qui l'a fait tomber sur le tapis au sol.