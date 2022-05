Amber Heard a-t-elle plagié une scène du film "Le Talentueux Mr Ripley" pendant son procès ?

Selon eux, Amber Heard aurait avancé lors de sa première journée à la barre : "Le truc avec Johnny... C'est comme si le soleil brillait sur vous, et c'est glorieux. Et puis il vous oublie et c'est très, très froid". Puis : "Quand tu as son attention, tu as l'impression d'être la seule personne au monde, c'est pour ça que tout le monde l'aime tant".

es phrases sont identiques à celles prononcées par Gwyneth Paltrow, alias Marge Duval dans Le talentueux Mr Ripley. Celle qui joue la compagne de Jude Law, incarnant Dickie Greenleaf dans le film, vient réconforter Matt Damon, alias Tom Ripley, pendant une virée en bateau, alors que celui-ci est blessé de l’indifférence de son nouvel ami : "Le truc avec Dickie... c'est comme si le soleil brillait sur vous, et c'est glorieux. Et puis il t'oublie et c'est très, très froid. "Quand vous avez son attention, vous avez l'impression d'être la seule personne au monde, c'est pour ça que tout le monde l'aime tant".

Seulement, ce n’est pas ce qu’a réellement dit Amber Heard, ce 4 mai 2022. Le procès étant filmé, il est assez simple de retrouver le passage visé ici. Dans cette rediffusion de la chaîne américaine CBS, l’actrice parle pendant près de trois heures.