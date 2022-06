Elle a permis à Johnny Depp de remporter son procès : l'avocate Camille Vasquez reçoit une grosse promotion

Sur les réseaux sociaux, les fans de Johnny Depp avait fait circuler des rumeurs sur la proximité de leur idole avec la jeune femme au tribunal de Fairfax. Elles ont vite été démenties par l'un et l'autre des protagonistes du procès qui a passionné des millions de spectateurs et d'internautes lors de sa retransmission en direct pendant plus de six semaines.