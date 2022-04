"Brûlons Amber" : des SMS violents de Johnny Depp dévoilés au procès

Une blessure au doigt de l'acteur datant de mars 2015, quand il tournait le cinquième épisode de la série de films "Pirates des Caraïbes" a également été évoqué pendant l'audience. "Je me suis coupé le majeur", avait écrit Johnny Depp à son médecin dans un message lu au tribunal par Ben Rottenborn. La star avait pourtant affirmé la veille que sa blessure lui avait été infligée par Amber Heard, lors de l'une de leurs nombreuses disputes.

"Elle s'est approchée de moi et a attrapé la bouteille de vodka. Elle a reculé et l'a lancée vers moi", avait narré Johnny Depp, en mimant la scène. Il avait expliqué s'être ensuite servi de son sang puis de peinture pour écrire sur les murs et objets de la villa où le couple séjournait. Jeudi après-midi, des photos de miroirs et de mobiliers couverts d'écritures en rouge et noir ont été montrées à la cour.