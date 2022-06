Tout le monde s’arrache Camille Vasquez, la jeune avocate qui a sauvé Johnny Depp

C'est Ben Chew, l’avocat principal de l’acteur, qui a finalement imposé Camille Vasquez, impressionné par sa connaissance du dossier alors que Kathleen Zellner arrivait très tard dans la procédure. Un pari gagnant puisque sa jeune consœur, lauréate l’an dernier du prix Ones to Watch, récompensant les avocats les plus prometteurs d’Amérique, s’est montrée intraitable dans l’enceinte du tribunal de Fairfax. Et l'acteur a visiblement apprécié, l'enlaçant à plusieurs reprises durant le procès, au point de lancer des rumeurs d'idylle, vite démenties.

Forte d’une victoire retentissante, Camille Vasquez pourrait être nommée associée de Brown Rudnick dans les prochains jours, une jolie revalorisation salariale à la clé. À moins qu’elle cède à plus offrant. "C’est un requin", confie une source judiciaire au New York Post. "C'est presque choquant qu’elle n’ait pas été nommée associée avant le procès et qu’elle ne l’ait pas déjà été depuis. Les plus grands cabinets rêvent de l’engager."