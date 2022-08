Procès Johnny Depp : Amber Heard change d’avocats… un incroyable rebondissement à prévoir ?

Le choix de David L. Axelrod et Jay Ward Brown offre peut-être à Amber Heard une lueur d’espoir. En février dernier, ces deux avocats qui représentaient le New York Times ont obtenu gain de cause face à l’ancienne candidate républicaine à la vice-présidence Sarah Palin dans une procédure très observée par les médias américains.

Dans un éditorial paru en 2017, le célèbre quotidien avait fait un lien entre une fusillade survenue six ans plus tôt contre une Sénatrice démocrate de l’Arizona, Gabrielle Giffords, et une publicité d’un comité de soutien à Sarah Palin dans laquelle la circonscription de l’élue, grièvement blessée, était désignée par une ligne de mire.