Procès Johnny Depp : Amber Heard demande l’annulation du verdict pour une raison surprenante

Les avocats d'Amber Heard jugent également que le montant des dommages et intérêts est excessif, rappelant que le jury avait au départ accordé à Johnny Depp une somme supérieure au maximum en vigueur dans l’État de Virginie. Ils avaient au départ condamné l'actrice à une amende de 15 millions de dollars, ramenée ensuite à 10 millions de dollars par le tribunal. Johnny Depp ayant été condamné à 2 millions de dollars d'amende, puisque l'un de ses avocats a été reconnu coupable de diffamation envers la jeune femme, c'est tout de même 8 millions de dollars qu'elle doit lui verser.

Les avocats de la jeune femme avancent un autre argument, plus surprenant. Ils pointent en effet une erreur commise par le tribunal au sujet de l’identité de l’un des jurés qui s’est révélé être né 1970... et non pas en 1945 comme indiqué dans les documents transmis par la cour. Une bourde qui jette, selon eux, le discrédit sur la manière dont le CV des membres du jury populaire a été validée. Et justifierait soit l'annulation du verdict, soit la tenue d'un nouveau procès.