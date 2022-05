"Il ne m'a pas poussée dans les escaliers" : Kate Moss prend la défense de Johnny Depp

C'était un témoignage express. Comme prévu, Kate Moss a témoigné ce mercredi dans le procès en diffamation intenté par Johnny Depp à Amber Heard. Jointe par visio-conférence, l'ex-mannequin qui a partagé la vie du comédien de Pirates des Caraïbes entre 1994 et 1997 a démenti la rumeur selon laquelle Johnny Depp l'aurait poussée dans les escaliers après une dispute lors d'un séjour dans un grand hôtel en Jamaïque.

"On sortait de la chambre, et il y avait eu un orage. Johnny était sorti avant moi. J'ai glissé dans les escaliers et je me suis fait très mal au dos. J'ai crié car j'avais très mal, Johnny est tout de suite arrivé pour m'aider. Il m'a transportée dans ma chambre et a demandé de l'aide médicale", a expliqué Kate Moss vêtue d'un chemisier blanc et d'une veste noire.