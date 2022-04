"Elle m’a craché au visage" : l’ex-assistante d’Amber Heard charge l’actrice et défend Johnny Depp

Après avoir accepté d’être payée 25 dollars de l’heure au départ, "une offre insultante", afin de pouvoir aller chercher son fils à l’école, Kate James finit par passer à temps plein, effectuant toutes sortes d’activités pour Amber Heard. Aller faire la course, régler les factures, emmener le chien au toilettage… Lorsqu’elle finira par lui demander un salaire de 50.000 dollars par an, la moitié de ce qu’elle avait pu gagner auparavant, la comédienne va exploser.

"Elle a sauté de sa chaise et s’est approchée de mon visage à deux centimètres et m’a craché au visage en me demandant comme je pouvais demander une telle somme", raconte l’assistante qui affirme qu’un homme à tout faire, présent ce jour-là a été "mortifié et tellement embarrassé" par la manière dont la comédienne s’adressait à elle. Les caméras de télévision, qui filment en direct le procès depuis lundi, ont immortalisé la réaction d'Amber Heard à l'évocation de la scène...