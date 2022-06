Procès Johnny Depp vs Amber Heard : "Le jury m'a rendu à la vie", réagit l'acteur

Le jury l'a "rendu à la vie". Johnny Depp a fait part de son soulagement ce mercredi après le verdict dans le procès l'opposant à son ex-épouse. La justice a conclu qu'Amber Heard avait diffamé l'acteur dans la presse.

"Après six années, le jury m'a rendu à la vie. Je suis véritablement touché", a dit la vedette de 58 ans dans une publication sur Instagram. Et d'ajouter : "Il y a six ans, ma vie, la vie de mes enfants et des personnes qui m’entouraient ont changé à jamais. Des accusations fausses, très graves et criminelles ont été portées contre moi dans les médias, alors qu’aucune accusation officielle n’a jamais été portée contre moi." "Dès le début, mon objectif était de faire éclater la vérité. Dire la vérité était quelque chose que j’avais promis à mes enfants et aux personnes qui continuaient à croire en moi. Maintenant que la vérité est là, je suis enfin en paix", a poursuivi l'acteur.