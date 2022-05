Procès Johnny Depp-Amber Heard : l'actrice souffre de "stress post-traumatique", selon une psychologue

De leur rencontre sur le tournage de Rhum Express en 2009 au mystère du doigt coupé lors d’une dispute en Australie six ans plus tard en passant par l'étron découvert dans le lit conjugal, l'ex-compagnon de Vanessa Paradis et père de ses deux enfants n'a pas hésité à revenir sur les détails les plus sordides. On imagine aisément qu'Amber Heard n'hésitera pas, elle aussi, à sortir l'artillerie lourde.