Procès Johnny Depp-Amber Heard : l'actrice fera appel, selon son avocate

"Est-ce que l'un d'entre nous est parfait ? Non. Y a-t-il autre chose que nous pensons que nous aurions dû faire ? Oui, absolument. J'ai relu ma clôture des centaines de fois", appuie-t-elle, par ailleurs. À l'issue du verdict, l'actrice de 36 ans avait confié sa "déception inexprimable" dans un communiqué. "Je suis dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'ascendant bien plus importants de mon ex-mari", a-t-elle ajouté.