Procès Johnny Depp contre Amber Heard : Kate Moss devrait témoigner ce mercredi

Très discrète jusqu'ici, Kate Moss n'a jamais fait aucun commentaire sur le procès ou sur sa relation avec Johnny Depp. Couple rock'n'roll des années 1990, la mannequin anglaise et l'ex-de Vanessa Paradis ont entretenu une relation passionnelle et tumultueuse pendant quatre ans. On se souvient qu'ils avaient défrayé la chronique après avoir causé 10 000 dollars de dégâts dans une chambre d'hôtel au cours d'une dispute particulièrement violente.