Pourquoi Johnny Depp devra-t-il verser deux millions de dollars à Amber Heard ?

Alors que Johnny Depp s'est réjoui, sur les réseaux sociaux, d'un verdict l'ayant "rendu à la vie", Amber Heard a accueilli ce dernier la mine grave, se disant plus tard "dévastée", et "encore plus déçue" de ce "retour en arrière, qui ramène au temps où une femme qui prend la parole peut être humiliée et déshonorée".