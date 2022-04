Procès Johnny Depp : le milliardaire Elon Musk renonce finalement à témoigner en faveur d’Amber Heard

Elon Musk a-t-il été effrayé par le cirque médiatique généré par le procès en diffamation qui oppose Johnny Depp à Amber Heard depuis bientôt trois semaines ? Sur la liste des témoins de la défense, le milliardaire ne viendra finalement pas s’exprimer à la barre. L’information, révélée par les médias qui suivent le procès à Fairfax, en Virginie, a été confirmée mercredi soir par Alex Spiro, son avocat qui n'a pas donné d'explication à ce revirement.

Si vous avez manqué un épisode, Amber Heard et Elon Musk ont été en couple plusieurs mois de 2016 à 2017, après la rupture entre l’actrice et Johnny Depp. Mais ils se connaissaient bien avant. Un e-mail reproduit par The Hollywood Reporter révèle qu’en 2012, l’homme d’affaires a demandé au réalisateur Robert Rodriguez de lui arranger un rendez-vous avec celle qu’il dirigeait dans le film Machete Kills.