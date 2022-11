Procès Johnny Depp : ruinée, Amber Heard attaque son assureur en justice

Elle a disparu des radars depuis l’interview choc accordée à la télé américaine, dans laquelle elle maintenait ses accusations de violences conjugales envers Johnny Depp, malgré un verdict en sa défaveur. TMZ révèle que l'actrice Amber Heard vient de déposer plainte contre la compagnie d’assurance qui devait, selon elle, la protéger dans le procès en diffamation intenté par son ex-époux devant le tribunal de Fairfax, en Virginie.

D'après les documents judiciaires consultés par le site, la société New York Marine and General Insurance Co se serait appuyée sur un texte de loi lui permettant de se retirer de l’accord au cas où sa cliente serait reconnue coupable. Amber Heard dit tout le contraire, affirmant que cette compagnie s’était engagée à couvrir ses frais d’avocats et d’éventuels dommages et intérêts à hauteur de 1 million de dollars. Or le jury populaire l’a condamné à verser pas moins de 10 millions de dollars à la star de Pirates des Caraïbes.