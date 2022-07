Procès Johnny Depp : une étude dénonce le harcèlement en ligne à l'encontre des soutiens d'Amber Heard

Dans son interview choc sur la chaîne CBS, une semaine après le verdict, Amber Heard avait pris la journaliste Savannah Guthrie à témoin sur le sujet. "Même quelqu’un qui est sûr que je mérite toute cette haine et ce vitriol, même si vous pensez que je mens, vous ne pouvez pas me regarder dans les yeux et me dire qu’il y a eu une représentation équitable (des deux points de vue – ndlr) sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez me dire que ça a été équitable", s’était-elle émue.

Si l’actrice a bien évidemment été la cible principale des internautes, ses soutiens n’ont pas été épargnés. D’après une étude publiée lundi et réalisée par l’institut Bot Sentinel, à la demande des avocats de l’actrice, le procès Depp-Heard est l’un "des pires cas de cyberintimidation et de cyberharcèlement jamais mené par un groupe de comptes Twitter".