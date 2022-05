Procès Johnny Depp vs Amber Heard : Elon Musk sort enfin du silence

Amber Heard et Elon Musk ont été en couple plusieurs mois de 2016 à 2017, après la rupture entre la comédienne et Johnny Depp. Mais selon The Hollywood Reporter, l'homme d'affaire et l'actrice devenue maman il y a un an se connaissaient bien avant. Le site a dévoilé un e-mail datant de 2012 dans lequel Elon Musk demandait au réalisateur Robert Rodriguez de lui arranger un rendez-vous avec celle qu’il dirigeait dans le film Machete Kills.

Au cours du procès, Johnny Depp avait accusé l'actrice d'avoir entamé une relation amoureuse avec Elon Musk juste après leur mariage. La star de Pirates des Caraïbes a affirmé que sa femme avait reçu "des visites tard dans la nuit" du milliardaire au sein du Penthouse que lui et Amber Heard partageait à Los Angeles. Des images de vidéosurveillance montrant Elon Musk et Amber Heard enlacés dans l’ascenseur avaient même été dévoilées alors qu'ils soutenaient que leur relation était platonique tant qu'Amber était en couple.