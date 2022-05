Procès Johnny Depp vs Amber Heard : en attendant le verdict, l'acteur fait le show avec Jeff Beck

Il a eu envie de se changer les idées en musique. Alors que le jury du procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard doit reprendre ses délibérations ce mardi, l'acteur a fait une apparition surprise au concert de Jeff Beck dimanche soir dans la ville anglaise de Sheffield. Celui qui poursuit son ex-femme pour diffamation, est monté sur la scène du Sheffield City Hall aux côtés du célèbre musicien.

La star de Pirates des Caraïbes a pris une guitare pour accompagner Jeff Beck sur Isolation, une reprise de John Lennon que les deux artistes ont sortie en 2020. Ils ont également joué What's Going On, de Marvin Gaye et Little Wing, de Jimi Hendrix.

"Eh bien... quelle surprise nous avons eue hier soir lorsque Johnny Depp a rejoint Jeff Beck sur scène", peut-on lire sur le compte Twitter officiel du Sheffield City Hall. "Nous souhaitons bonne chance à Jeff Beck pour le reste de sa merveilleuse tournée et adressons un grand merci à Johnny Depp pour s'être joint à nous !".