Procès Johnny Depp vs Amber Heard : en attendant le verdict, l'acteur prépare son retour dans un film français

Qu’il gagne ou qu’il perde le procès en diffamation qu’il a intenté à Amber Heard, Johnny Depp compte bien relancer sa carrière au cinéma. Et ça commence par la France puisque comme nous vous l’avions annoncé le 20 janvier dernier, la star américaine a été engagée par Maïwenn pour lui donner la réplique dans son prochain film, Jeanne Du Barry. L’actrice-réalisatrice de Polisse tiendra le rôle principal, celui de Jeanne Bécu, une roturière devenue la dernière favorite du roi Louis XV qui sera incarné par l’éternel Jack Sparrow, dans la langue

de Molière s'il vous plaît.

Produit par Why Not Productions, la société qui a déjà accompagné Maïwenn sur ADN, sorti en 2020, Jeanne du Barry sera distribué par Wild Bunch qui a présenté le projet aux acheteurs du Marché du Film il y a quelques jours à Cannes. Louis Garrel, Pierre Richard et Noémie Lvosky figurent également au générique de ce drame en costumes dont le tournage doit débuter courant juillet en région parisienne, avec plusieurs séquences prévues au Château de Versailles.