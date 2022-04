"Je suis obsédé par la vérité" : Johnny Depp se défend au tribunal devant Amber Heard

"Je ressentais la responsabilité de me présenter devant cette cour non seulement pour me défendre, mais aussi pour défendre mes enfants", s’est défendu Johnny Depp, en costume sombre, les cheveux attachés en chignon. "Je trouvais diabolique que mes enfants aillent à l’école et que leurs amis copains ou des gens viennent les voir avec la couverture de People magazine où Mademoiselle Heard apparaissait avec un bleu sur le visage."