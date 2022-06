"C’est sexiste !" : l’avocate Camille Vasquez choquée par les rumeurs de liaison avec Johnny Depp

"Je suis très heureuse dans mon couple", se défend Camille Vasquez. "Il est décevant que certains médias aient laissé entendre que mes interactions avec Johnny – qui est un ami que je connais et représente depuis quatre ans et demi maintenant – aient pu être inappropriés ou non-professionnelles. C’est sexiste. Mais ça ne m’étonne pas. J’imagine que c’est lié au fait d’être une femme qui fait son travail."

"Je prends grand soin de mes clients, et c’est évident que nous sommes devenus proches", poursuit l’avocate. "Mais quand je dis nous, je parle de toute l’équipe, ce qui inclut bien sûr Johnny. Et puis je suis moitié Cubaine, moitié Colombienne. Je suis tactile. Que voulez-vous que dise ? Je fais l’accolade à tout le monde. Et je n’en ai pas honte."