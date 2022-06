Le jury lui a "rendu" sa vie, mais Johnny Depp va-t-il aussi retrouver sa carrière ?

C’est un véritable tour de force, certains diront un tour de magie, que les avocats de Johnny Depp ont accompli en faisant condamner Amber Heard à 15 millions de dollars de dommages et intérêts pour diffamation, suite à une tribune parue en 2018 dans le Washington Post. À l’ouverture des débats, devant le tribunal de Fairfax, en Virginie, 99,9% des experts judiciaires interrogés par la presse américaine estimait pourtant que l’acteur n’avait aucune chance de l’emporter.

Deux ans après un premier procès perdu face au tabloïd The Sun devant la Haute Cour de Londres, la star de Pirates des Caraïbes a visiblement convaincu les sept membres du jury populaire que c’était lui la victime de violences conjugales, et non l’inverse. Il sort doublement blanchi puisque si Amber Heard a obtenu deux millions de dollars, ce n’est même pas à cause de ses propos à lui. Mais ceux de son avocat, Adam Waldman, qui avait qualifié les accusations de violences sexuelles de la jeune femme de "coup monté" dans le Daily Mail, en 2020.