Procès Johnny Depp vs. Amber Heard : le verdict est imminent

C'est le moment le plus attendu d'un feuilleton judiciaire qui déchaîne les passions. Les sept membres du jury populaire chargés de se prononcer sur la plainte en diffamation de Johnny Depp à l'encontre de son ex-épouse, Amber Heard, ont trouvé un accord unanime. La juge Penney Azcarate annoncera leur décision à 21 heures (heure française), depuis le tribunal de Fairfax, en Virginie.

Après six semaines de débats retransmis en direct à la télévision et sur Internet, les délibérations ont débuté vendredi dernier, avant de reprendre mardi puis ce mercredi. Les membres du jury - cinq femmes et deux hommes - n'étaient jusqu'ici pas parvenus à prendre une décision malgré neuf heures de discussions.

Ce n'est peut-être pas un détail : Amber Heard sera présente au tribunal, contrairement à son ex-mari qui suivra l'annonce depuis le Royaume-Uni où il avait "d'autres engagements prévus à l'avance", indique une source proche au site TMZ.