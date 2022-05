Procès Johnny Depp vs. Amber Heard : mauvaise presse et fans dévoués, la guerre de com’ fait rage

Seul Johnny Depp a pour l’instant livré sa version des faits. De leur rencontre sur le tournage de Rhum Express en 2009 au mystère du doigt coupé lors d’une dispute en Australie six ans plus tard. Ou cet étron découvert dans le lit conjugal qui "ne venait pas d’un chien" selon l’acteur, persuadé qu’il s’agissait d’un cadeau empoisonné laissé par sa femme peu avant leur séparation en 2016. Alors forcément, la couverture médiatique du procès s’est jusqu’ici concentrée sur les mots du comédien qui s'est présenté, non sans difficulté, comme une victime de violences conjugales. Le monde a parlé des dessins qu'il faisait au tribunal et des bonbons qu'il y partageait avec son avocat. Certains se repassent aussi en boucle les séquences où l'interprète de Jack Sparrow fait rire l'assistance ou lorsqu'il est pris d'un fou rire à l'évocation de son pénis par son garde du corps.