Son procès passé, Johnny Depp sort un album avec Jeff Beck

"This is a Song for Miss Hedy Lamarr", a été posté sur toutes les plateformes de streaming, ce jeudi 9 juin, et elle totalisait déjà près de 200.000 vues sur YouTube le lendemain matin.

Le duo s'était rencontré en 2016, se liant d'amitié autour "de voitures et de guitares". "Lorsque Johnny et moi avons commencé à jouer ensemble, cela a vraiment enflammé notre esprit de jeunesse et notre créativité", a déclaré Jeff Beck, 77 ans. "Nous plaisantions sur le fait que nous nous sentions à nouveau comme à 18 ans, alors c'est aussi devenu le titre de l'album."