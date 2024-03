Procès en diffamation de Roman Polanski : émue, Charlotte Lewis aurait "préféré ne rien dire"

La comédienne britannique Charlotte Lewis a témoigné mardi au procès en diffamation qu'elle intente contre Roman Polanski. Alors qu'elle accuse le cinéaste de l'avoir violée lorsqu'elle avait 16 ans, ce dernier a dénoncé des "mensonges odieux" dans "Paris Match" en 2019. Le verdict sera rendu le mercredi 14 mai prochain, jour de l'ouverture du 77ᵉ Festival de Cannes.

Col roulé et pantalon noir, le visage grave, Charlotte Lewis, 56 ans, était la principale attraction du procès en diffamation à l'encontre de Roman Polanski qui s'est déroulé mardi au tribunal correctionnel de Paris. Dans un entretien à Paris Match, paru en 2019, le cinéaste franco-polonais qualifiait de "mensonges odieux" les accusations de viol de cette comédienne qu’il a fait débuter à l'écran en 1986 dans son film Pirates. Bien qu'il réside dans la capitale, l'auteur de J'accuse, âgé de 90 ans, s'est fait représenter par ses avocats.

Durant l'audience, Charlotte Lewis va raconter sa rencontre avec Roman Polanski à Paris en 1983. Mannequin, elle n’a que 16 ans lorsqu’elle débarque de Londres avec Karen, une amie qui connaît le cinéaste, âgé de 49 ans. Trouvant leur hôtel "pas terrible", il propose de les héberger chez lui. "On va dîner, on est rentré à l'appartement, Karen est allée se coucher et m'a laissée seule avec Roman. Et c'est là qu'il m'a violée", affirme la plaignante.

"Pourquoi" alors tourner dans son film Pirates et faire la promotion du film, présenté sur la Croisette en 1986 ? "Pourquoi vous ne le dénoncez pas ?", interroge son avocat, Me Benjamin Chouai. "Je ne savais pas que ce qui m'était arrivée était du viol", rétorque-t-elle. "Il n'était pas horrible, il ne m'a pas battue... et on a commencé à travailler ensemble. Je le respectais, il était gentil avec moi."

Suite à ses accusations en 2010, en marge du Festival de Cannes, les médias du monde entier ont exhumé un article du tabloïd britannique News of The World dans lequel elle laisse entendre qu’elle a sciemment vendu ses charmes à des hommes plus âgés lorsqu’elle était adolescente. Mais aussi qu’elle "rêvait" d’être la maitresse de Roman Polanski en débarquant à Paris.

Charlotte Lewis et Roman Polanski à Cannes en 1986 lors de la présentation du film "Pirates". - AFP

Non seulement Charlotte Lewis conteste depuis toujours les propos qui lui sont attribués. Mais, entre deux sanglots, elle explique qu’ils sont à l’origine d’une "campagne de dénigrement" qui ont failli "détruire" sa vie. "Est-ce que vous regrettez d'avoir parlé ?", lui demande son avocat. "Oui, j'aurais préféré ne rien dire. Aujourd'hui, si une femme vient me dire qu'elle a été violée et me demande si elle doit le révéler, je lui dirai : non. Tire un trait sur tout ça, continue ta vie."

Comme va le rappeler la procureure dans ses réquisitions, l’objet du procès n’est pas de savoir si Roman Polanski a violé ou non. "La question est de savoir si Roman Polanski a fait, ou non, un usage abusif de sa liberté d'expression", relève-t-elle, émettant "des doutes" sur la réalité de la diffamation. Elle ne réclamera d’ailleurs pas de condamnation.

De leur côté, les avocats du cinéaste vont souligner les "contradictions" de la plaignante, s’appuyant sur le fameux article de News of The World. "Un accusé jeté en pâture sur la place publique a encore le droit de se défendre", s'insurge Me Delphine Meillet. "Qui a accusé qui ? Et de la pire des choses qui soit ?", renchérit son confrère Alain Jakubowicz, dénonçant un "procès absurde".

Le jugement cette affaire sera rendu le 14 mai prochain. Hasard du calendrier, il s’agit de la date de l’ouverture de la 77ᵉ édition du Festival de Cannes, une manifestation à laquelle Roman Polanski n’a plus assisté depuis 2013. Sa carrière est aujourd’hui au point mort, son dernier film intitulé The Palace n’ayant pas trouvé de distributeur en France après un accueil glacial en 2022 à la Mostra de Venise.