Proche de Vladimir Poutine, Gérard Depardieu appelle à "arrêter les armes et négocier"

Sa prise de parole était très attendue. Proche du président russe Vladimir Poutine, Gérard Depardieu a appelé à "arrêter les armes et négocier" dans une déclaration faite à l'AFP ce mardi, au sixième jour de l'invasion russe de l'Ukraine. "La Russie et l'Ukraine ont toujours été des pays frères. Je suis contre cette guerre fratricide. Je dis : 'Arrêtez les armes et négociez !'", a déclaré le comédien français qui, jusqu'ici, avait toujours soutenu le président russe.

Cet appel intervient alors que l'armée russe continue de se déployer pour tenter de prendre le contrôle de Kiev et que le centre de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine non loin de la frontière russe, est bombardé par l'armée russe, selon le gouverneur de la région.

Mi-février, l'acteur, qui a pris la nationalité russe en 2013, n'avait pas hésité à publier sur Instagram une photo en compagnie du chef de l'État russe avec comme légende : "L'amitié". "Laissez Vladimir tranquille. De toute façon, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis l'Ukraine a toujours été un problème avec la Russie", avait même renchéri sur le plateau de "Quotidien" Gérard Depardieu qui, entre temps, a supprimé le cliché...